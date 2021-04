Συναγερμός στην Ουάσιγκτον

Συναγερμός σήμανε απόψε στην Ουάσιγκτον, όπου έχει τεθεί σε lockdown το Καπιτώλιο και οι γύρω δρόμοι, τρεις μήνες μετά τα έκτροπα στον «ναό» της αμερικανικής δημοκρατίας.

Αυτοκίνητο έσπασε πάνω σε οδόφραγμα, σε σημείο ελέγχου στην περίμετρο του Καπιτωλίου, τραυματίζοντας σοβαρά δύο αστυνομικούς της ασφάλειας του κτιρίου.

Ο οδηγός του οχήματος – που φέρεται αμέσως μετά το συμβάν να κινήθηκε απειλητικά κατά των αστυνομικών, κραδαίνοντας μαχαίρι – τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά. Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι είναι νεκρός.

Οι δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται, κατα πληροφορίες σε κρίσιμη κατάσταση.

Το συμβάν έγινε στη βορειοανατολική πλευρά του Καπιτωλίου, μεταξύ του κεντρικού κτιρίου και των γραφείων της Γερουσίας.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Πάντως, ούτε στη Βουλή, ούτε στη Γερουσία υπήρχε προγραμματισμένη κάποια συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα, που είναι Μεγάλη Εβδομάδα για τους Καθολικούς.

Καμία αλλαγή δεν έχει αναφερθεί στο επίπεδο συναγερμού στον Λευκό Οίκο, μετά το επεισόδιο στο Καπιτώλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, είχε αναχωρήσει νωρίτερα για το Μέριλαντ και την προεδρική προεδρική εξοχική κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ, για τις δικαπές του Πάσχα.

Δείτε βίντεο από το σημείο

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6 — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

BREAKING – Multiple US Capitol police officers have been shot according to the radio. More police units rush to the complex.pic.twitter.com/t2hmyh0aYP — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 2, 2021