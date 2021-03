Ξέσπασε σούσουρο

Xθες ο Drake κυκλοφόρησε ένα νέο EP με τίτλο «Scary Hours 2» το οποίο περιλαμβάνει τρία νέα κομμάτια. Ένα όμως από αυτά, το «Wants and Needs» έχει αναστατώσει τους θαυμαστές του που θεωρούν ότι περιέχει αναφορά στην σχέση του τραγουδιστή με την Κιμ Καρντάσιαν η οποία πριν λίγες εβδομάδες κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Κάνιε Γουέστ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν φήμες περί σχέσης του 34χρονου Καναδού τραγουδιστή με την σταρ του Keeping Up With The Kardashians.

Drake basically admit he smashed Kim and told kanye 😭 Σε κλοιό πανδημίας η χώρα — saltymusicstan ⁶𓅓 (@saitymusicstan) March 5, 2021

Did Drake basically confess to hittn Kim on wants and needs ?? — DaddysSon (@Nobelisfly) March 5, 2021

Η διαμάχη του Drake με τον Κάνιε Γουέστ κρατά χρόνια και όταν ο πρώτος είχε κυκλοφορήσει το 2018 το κομμάτι «In My Feelings» (που έπειτα ενέπνευσε και το περίφημο Kiki challenge) πολλοί ήταν εκείνοι που υποπτεύθηκαν πως η “Kiki” στην οποία αναφερόταν δεν ήταν άλλη από την Κιμ Καρντάσιαν. “Kiki” είναι άλλωστε το χαϊδευτικό με το οποίο αποκαλούν τη σταρ τα μέλη της οικογένειάς της.

Την περίοδο εκείνη η Καρντάσιαν είχε αναγκαστεί να απαντήσει με λιτό αλλά απόλυτο τρόπο καταρρίπτοντας τις φήμες περί απιστίας, γράφοντας στο Twitter «Δεν συνέβη ποτέ. Τέλος».

Τώρα όμως ο Drake φαίνεται να δίνει και άλλη τροφή με τα υπονοούμενα που αφήνει στο «Wants and Needs» με τους στίχους: “Yeah, I probably go link to Yeezy I need me some Jesus / But as soon as I start confessin’ my sins, he wouldn’t believe us,” («Ναι, θα πάω στον Yeezy, χρειάζομαι τον Ιησού/ Άλλα μόλις ομολογήσουμε τις αμαρτίες μου, δεν θα μας πιστέψει»).

«Ο Drake μόλις παραδέχτηκε πως έχει κοιμηθεί με την Κιμ;;» είναι τα σχόλια πολλών στο Twitter.

Όταν το κομμάτι “In My Feelings” είχε πυροδοτήσει παρόμοιες φήμες, ο Κάνιε Γουεστ είχε απαντήσει με μια σειρά βίντεο στο Instagram.

“First of all I want to address Nick Cannon, I understand that you used to date my wife but you get an interview, don’t mention my wife. If someone brings my wife up, you say ‘I respect that man, I’m not speaking on that.’”https://t.co/L6Z8f5iHNb pic.twitter.com/glWKes0CZT — TeamKanyeDaily (@TeamKanyeDaily) September 20, 2018

Ακούστε παρακάτω το κομμάτι και βγάλτε τα συμπεράσματά σας: