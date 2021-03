Την αλληλεγγύη της Τουρκίας στην Ελλάδα και την πρόθεσή της να βοηθήσει, εάν παραστεί ανάγκη μετά τον σεισμό στην Ελασσόνα, που έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της χώρας, εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Δένδια.

Ο κ. Τσαβούσογλου από κοινού με τον αντιπρόεδρο και υπουργό Εξωτερικών της Γεωργίας, συνομίλησαν με τον Έλληνα υπουργό «για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους» προς τη χώρα μας.

Παράλληλα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter, ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε ετοιμότητα για να βοηθήσει, εάν χρειαστεί.

Called FM @NikosDendias of #Greece together w/FM @DZalkaliani of #Georgia to express our solidarity following the earthquake. Standing ready to assist our neighbor if need be.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 3, 2021