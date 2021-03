Μέσω Διαδικτύου η απονομή

H 78η Τελετή Απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες 2021, βραβεία που θεωρούνται προάγγελοι των Όσκαρ, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου με δυνατούς νικητές αλλά και με διαφορετικό τρόπο, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλλει η πανδημία του κοροναϊού.

Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου με παρουσιάστριες, έπειτα από έξι χρόνια, τις Τίνα Φέη και Έιμι Πόλερ, οι οποίες βρίσκονταν σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες, στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.

Συγκεκριμένα, η Φέη παρουσίασε τους νικητές από το Rainbow Room του Rockefeller Center στη Νέα Υόρκη, ενώ η Πόλερ από το Beverly Hilton Hotel στο Μπέβερλι Χιλς.

Στην ιδιαίτερη αυτή τελετή, απουσίαζε για φέτος και το κόκκινο χαλί με τις λαμπερές παρουσίες που παρελαύνουν πάνω σε αυτό, με τους υποψηφίους και το κοινό να παρακολουθούν την ανακοίνωση των νικητών από το σπίτι.

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω της πανδημίας του κοροναϊού η οποία έχει οδηγήσει σε παρατεταμένο «λουκέτο» τις κινηματογραφικές αίθουσες του πλανήτη, στις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει απευθείας σε πλατφόρμες streaming και συνδρομητικά κανάλια.

Οι νικητές στις Χρυσές Σφαίρες 2021

Στις κινηματογραφικές κατηγορίες τo «Nomadland» θρίαμβευσε στην κατηγορία Δράμα κερδίζοντας και τη Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας για την Κλόι Ζάο – δεύτερη γυναίκα στην ιστορία της Ενωσης που το καταφέρνει, το «Borat Subsequent Moviefilm» μονοπώλησε στην κατηγορία Κωμωδία με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας και Α’ Ανδρικού Ρόλου στον Σάσα Μπαρόν Κοέν, ενώ οι πραγματικές εκπλήξεις έγιναν στους υπόλοιπους ρόλους με τα φαβορί να μένουν έξω: αντί για την Βαϊόλα Ντέιβις η Αντρα Ντέι, αντί για την Γκλεν Κλόουζ η Τζόντι Φόστερ, αντί για τον Σάσα Μπαρόν Κοέν ο Ντάνιελ Καλούγια, αντί για την Μαρία Μπακάλοβα, η Ρόζαμουντ Πάικ.

Chloé Zhao takes home the award for Best Motion Picture Director for Nomadland. #GoldenGlobespic.twitter.com/YvPeTUvn1b — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες η κυριαρχία του «The Crown» υπήρξε σαρωτική, αφού κέρδισε βραβεία σε όλες τις κατηγορίες που ήταν υποψήφιο συν μια έκπληξη: αντί της Ολίβια Κόλμαν στον Α’ Γυναικείο Ρόλο στην Εμα Κόριν – η Βασίλισσα δεν θα ησυχάσει ποτέ από την Νταιάνα!, ενώ τα υπόλοιπα τηλεοπτικά βραβεία υπήρξαν ευχάριστα αναμενόμενα με διπλή νίκη του «The Queen’s Gambit», ωραία Χρυσή Σφαίρα αυτή του Τζον Μπογιέγκα για το «Small Axe» και αυτή του Τζέισον Σουντέικις για το «Ted Lasso» του Apple TV+.

Ακολουθούν αναλυτικά όλοι οι νικητές ανά κατηγορία:

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

Nomadland

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Μπόρατ 2

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Κλόι Τζάο, Nomadland

Καλύτερο Σενάριο

Άαρον Σόρκιν, Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Καλύτερος Ηθοποιός – Δράμα

Τσάντγουικ Μπόουzμαν, Ma Rainey’s Black Bottom

Καλύτερη Ηθοποιός – Δράμα

Όντρα Ντέι, The United States vs. Billie Holiday

Καλύτερος Ηθοποιός – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Σάσα Μπάρον Κοέν, Μπόρατ 2

Καλύτερη Ηθοποιός – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ρόζαμουντ Πάικ, Ι Care a Lot

Καλύτερος Ηθοποιός Β’ Ανδρικού Ρόλου

Ντάνιελ Καλούγια, Judas and the Black Messiah

Καλύτερη Ηθοποιός Β’ Γυναικείου Ρόλου

Τζόντι Φόστερ, Ο Μαυριτανός

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Minari, ΗΠΑ

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Soul

Καλύτερο Τραγούδι

Io Si (Seen), Η Ζωή Μπροστά

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

Τρεντ Ρέζνορ, Άτικους Ρος, Τζον Μπατίστ για το Soul

Τηλεόραση

Καλύτερο Δράμα

The Crown (Netflix)

Καλύτερη Κωμωδία

Schitt’s Creek (CBC)

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

The Queen’s Gambit (Netflix)

Καλύτερος Ηθοποιός – Δράμα

Τζος Ο’Κόνορ, The Crown

Καλύτερη Ηθοποιός – Δράμα

Έμα Κόριν, The Crown

Καλύτερος Ηθοποιός – Κωμωδία

Τζέισον Σουντέκις – Ted Lasso

Καλύτερη Ηθοποιός – Κωμωδία

Κάθριν Ο’Χάρα, Schitt’s Creek

Καλύτερος Ηθοποιός – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Μαρκ Ράφαλο, I Know This Much Is True

Καλύτερη Ηθοποιός – Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Άνια Τέιλορ-Τζόι, The Queen’s Gambit

Καλύτερος Ηθοποιός Β’ Ανδρικού Ρόλου

Τζον Μπογιέγκα, Small Axe

Καλύτερη Ηθοποιός Β’ Γυναικείου Ρόλου

Τζίλιαν Άντερσον, The Crown