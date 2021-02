Η σωστή χρήση της μάσκας και η χρήση διπλής μάσκας θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο έκθεσης στον νέο κοροναϊό, υποστηρίζει μελέτη του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Οι ερευνητές που συμμετείχαν στα πειράματα της μελέτης, διαπίστωσαν ότι φορώντας μόνο μία μάσκα, είτε χειρουργική είτε υφασμάτινη, μπλοκάρεται λίγο πάνω από το 40% των σταγονιδίων που προέρχονται από την αναπνοή ενός ακάλυπτου προσώπου.

Αν όμως φορεθεί μια υφασμάτινη μάσκα πάνω από μια χειρουργική αποκλείεται περίπου το 80% των σταγονιδίων.

Όταν και οι δύο φορούν μάσκα, εμποδίζεται περισσότερο από το 95% των σταγονιδίων.

Η μελέτη κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα πως μια πιο «σφιχτή» εφαρμογή της μάσκας, δένοντας πιο σφιχτά- με κόμπους- στα αφτιά τα κορδόνια της μάσκας και προσαρμόζοντάς την ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα πλευρικά κενά, μπορεί επίσης να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μασκών.

Όταν και οι δύο συνομιλητές φορούν την καλά προσαρμοσμένη στο πρόσωπο μάσκα, περίπου 96% των σταγονιδίων μπλοκάρεται. Όταν μόνο ο ένας την φοράω σφιχτά, λίγο πάνω από το 60% των σταγονιδίων εμποδίζεται.

In lab tests with dummies, exposure to potentially infectious aerosols decreased by about 95% when they both wore tightly fitted masks, a new @CDCMMWR finds. #WearAMask that fits tightly to your face to stop the spread of #COVID19. More: https://t.co/gi3OLBCnWi. pic.twitter.com/Jt55LUECER

— CDC (@CDCgov) February 10, 2021