ΙΧ, Φορτηγά για,,, απόσυρση!

Η Ελλάδα συνεχίζει να διαθέτει έναν από τους πιο γηρασμένους στόλους στην Ευρώπη, απόρροια της πολύχρονης οικονομικής κρίσης, η οποία μείωσε σημαντικά την δυνατότητα στον Έλληνα οδηγό να αποκτήσει ένα καινούργιο και κυρίως ασφαλές αυτοκίνητο, με τις τελευταίες νόρμες στις εκπομπές ρύπων. Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (European Automobile Manufacturers' Association – ACEA) ο μέσος όρος ηλικίας των επιβατικών οχημάτων στην Ελλάδα είναι τα 16 χρόνια, από τουςπιο ηλικιωμένους στους δρόμους της Ευρώπης, με όλα τα αρνητικά στοιχεία που τον συνοδεύουν, όπως η ελλιπής συντήρηση, τα ελλιπή όρια ασφάλειας που προσφέρουν ( έλλειψη προηγμένων συστημάτων ασφαλείας, ενεργητικής και παθητικής,.)

Ακόμη πιο δραματική είναι η εικόνα στους δρόμους στην χώρα μας, όπου τα φορτηγά ξεπερνούν τα 20 χρόνια ( 21, 2 χρόνια ο μέσος όρος ηλικία στα μεγάλα επαγγελματικά οχήματα) ενώ, τα βαν έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 19,5 μέτρα.

Το πόσο γηρασμένος είναι ο στόλος των οχημάτων στην χώρα μας διαφαίνεται και από τον μέσο όρο ηλικίας των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, που είναι στα 11,5 χρόνια. Η Λιθουανία, η Εσθονία και η Ρουμανία έχουν περίπου τον ίδιο μέσο όρο ηλικίας με την Ελλάδα, ενώ, αξιοζήλευτος είναι ο ανανεωμένος στόλος στο Λουξεμβούργο, όπου ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 6,5 χρόνια, ενώ, η Αυστρία έχει 8,3 χρόνια.

Επίσης, ο μέσος όρος ηλικίας των βαν στην Ε.Ε είναι 11,6 χρόνια, των μεσαίων και βαριών επαγγελματικών οχημάτων 13 χρόνια και των λεωφορείων 11,7 χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο στόλος των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών αυξήθηκε το 2019 κατά 1,8% αγγίζοντας σε απόλυτο αριθμό τις 242,7 εκατ. μονάδες. Μοναδική ελπίδα στο μακρινό μέλλον η ανανέωση του στόλου και η μείωση του μέσου όρου ηλικίας των αυτοκινήτων με Plug – in υβριδικά και ηλεκτρικά, με ...όχημα τις παχυλές παροχές και επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά και τα Plug – in υβριδικά μοντέλα. Σύμφωνα με την JatoDynamics οι καταναλωτές, δείχνουν να στρέφονται στα ηλεκτρικά και τα υβριδικά κάθε τεχνολογίας ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα πετρελαιοκίνητα. Μόνο τον Νοέμβριο του 2020, οι πωλήσεις ηλεκτρικών στην χώρα μας, με σύμμαχο της παχυλές κρατικές επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικού και σε ένα μόλις μήνα, η ελληνική αγορά απορρόφησε 340 μοντέλα – ηλεκτρικά και Plug – in , την ώρα που το 2019, και τον ίδιο μήνα ι είχαν πωληθεί μόλις 40!