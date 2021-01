Προσεχώς

Eνα κύμα του παρελθόντος αναμένεται να χτυπήσει τις συνδρομητικές πλατφόρμες τους ερχόμενους μήνες για να αναζωογονήσει το τοπίο των σειρών. Τα διάσημα σίριαλ των 90s, οι κινηματογραφικές επιτυχίες των 80s, οι νεότερες δημοφιλείς σειρές φαντασίας της τελευταίας δεκαετίας δημιουργούν «απογόνους». Μέσα από τη χαραμάδα της νοσταλγίας για τα χρόνια της νιότης που σηματοδοτούν σειρές όπως «Φιλαράκια», «Sex and the City», «Sopranos» ή ταινίες όπως «Grease» και «Κόναν ο Βάρβαρος», τα στούντιο και οι εταιρείες παραγωγής των πρωταγωνιστών ετοιμάζουν την επιστροφή τους. Η δημιουργία των νέων προϊόντων ψυχαγωγίας θα συμπληρώσει το περιεχόμενο στα νέα συνδρομητικά κανάλια και στις πλατφόρμες με κινηματογραφικές δημιουργίες.

«And Just Like That...»

Ή τι σημαίνει «Sex and the City» στα 50 σου σε δέκα ημίωρα επεισόδια. Οι τρεις από τις τέσσερις πρωταγωνίστριες της αρχικής σειράς, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις, κοινοποίησαν το πρώτο trailer στους λογαριασμούς τους στο Instagram. Νωρίτερα και το ίδιο το HBO είχε επιβεβαιώσει τη συνέχεια του «Sex and the City», με τα γυρίσματα να ξεκινάνε στα τέλη της ερχόμενης άνοιξης στη Νέα Υόρκη. Η Σαμάνθα της παρέας (Κιμ Κατράλ) δεν θα ακολουθήσει αυτόν τον νέο κύκλο, καθώς οι διαφωνίες της με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχαν λάβει έκταση και είχαν καταγραφεί με λεπτομέρειες στα μίντια τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, πέρα από την ενθουσιώδη αναμονή για το «Sex and the City: And Just Like That...», που εκδηλώθηκε στα κοινωνικά μέσα, η σειρά που παρακολούθησε και πρόβαλε το zeitgeist των 90s, με γυναικεία («λευκή» θα προσθέσουμε σήμερα) ματιά, θα πρέπει να επικαιροποιήσει το ύφος της. Η τελευταία συνάντηση των ηρωίδων έγινε πριν από δέκα χρόνια στην αμήχανη ταινία «Sex and the City 2», όταν ο κόσμος είχε αρχίσει να αλλάζει και εκείνες συνέχιζαν τον καταναλωτικό τους παροξυσμό στο Αμπου Ντάμπι. Ομως τώρα, στις πανδημικές συνθήκες του παρόντος, ο φετιχισμός των παπουτσιών με ψηλά τακούνια έχει σβήσει. Οι γυναίκες φοράνε sneakers, υπερασπίζονται το κίνημα Black Lives Matter και οι φιλίες τους προέρχονται και από τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Επομένως είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πως μια σειρά που απεικόνισε το fin-de-siecle θα μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα που θα αντανακλά συμπεριφορές και νοοτροπίες μιας διαφορετικής εποχής και στο πλαίσιο μιας διαφορετικής οικονομίας.

«Friends», νέο επεισόδιο

Είναι ένα επεισόδιο επετειακό και όχι νέος κύκλος της σειράς. Το τηλεοπτικό reunion σκοπό έχει να λανσάρει τις επαναλήψεις όλων των κύκλων του «Friends» (236 επεισόδια, 1994-2004), τα δικαιώματα των οποίων αγοράστηκαν (από το Netflix) από το ΗΒΟ Max για 425 εκατομμύρια δολάρια.

Με αυτή την επετειακή συνάντησή τους, 16 χρόνια αργότερα, οι έξι φίλοι και συγκάτοικοι, ο Ρος, η Μόνικα, ο Τσάντλερ, η Φοίβη, ο Τζόι και η Ρέιτσελ, καλούν τους θεατές τους να θυμηθούν μια άλλη πραγματικότητα. Τότε που φίλοι και θεατές συγκεντρώνονταν σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με το περιοδικό «Variety», κάθε ηθοποιός της σειράς έλαβε αμοιβή περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια δολάρια για τη συμμετοχή του μόνο σε αυτό το επεισόδιο.

«Dexter»

Η αναβίωση του «Dexter», το οποίο έτρεξε για οκτώ σεζόν, αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2021. Η σειρά 10 επεισοδίων θα είναι μια συνέχεια της αρχικής ιστορίας, με τον Ντέξτερ Μόργκαν (τον υποδύεται ο Μάικλ Σ. Χολ) να οδεύει στην εξορία που επέβαλε στον εαυτό του ζώντας μια μοναχική ζωή ως ξυλοκόπος.

«Conan the Barbarian»

Η ταινία καλτ του 1982 με πρωταγωνιστή τον άρτι αφιχθέντα στο Χόλιγουντ αυστριακό μυώδη πρωταθλητή Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ δημιουργεί νέα προϊόντα στη μακρά λίστα του Netflix. Η διαδικτυακή πλατφόρμα κατάφερε να κερδίσει τα δικαιώματα της σειράς κόμικς του Ρόμπερτ Ε. Χάουαρντ «Κόναν ο Βάρβαρος». Mαζί με το στούντιο παραγωγής Pathfinder Media ψάχνουν να βρουν έναν συγγραφέα για να γράψει το σενάριο της νέας σειράς, η οποία θα αποτελέσει τα θεμέλια ενός νέου έπους. Πρόκειται για μια συμφωνία που επιτρέπει στο Netflix να αναλάβει τη μεταφορά και των υπόλοιπων ιστοριών που έχει γράψει ο Χάουαρντ για τον «Κόναν τον Βάρβαρο» σε σειρές ή ταινίες, οι οποίες μπορεί να είναι είτε live action μεταφορές, όπως το «Witcher», είτε κινούμενα σχέδια, όπως το επερχόμενο «He-Man».

«Gossip Girl»

Η σειρά «Gossip Girl» της εποχής 2007-2012 είχε πάρει το νήμα από τους γυναικείους χαρακτήρες του «Sex and the City» για να θριαμβεύσει στην καταγραφή του πολυτελούς lifestyle, στηρίζοντας την επιτυχία της στη «jeunesse dorée» της καλής κοινωνίας της Νέας Υόρκης που βρήκε απήχηση στο νεανικό τηλεοπτικό κοινό. Ο νέος κύκλος επεισοδίων ετοιμάζεται να ξεκινήσει οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα της αρχικής σειράς και να ακολουθήσει τη Generation Z - «μια νέα γενιά εφήβων που φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο της Νέας Υόρκης». Η νέα αυτή γενιά θα βρίσκεται κάτω από την επιτήρηση στα κοινωνικά μέσα του «Gossip Girl». Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη της σειράς, αναμένονται πολλά σχόλια σχετικά με τις επιπτώσεις των σελίδων κοινωνικών μέσων στη ζωή των εφήβων.

«The Many Saints of Newark»

Με έμπνευση από τη μεγάλη επιτυχία του HBO «The Sopranos», η ταινία αποτελεί τον «πρόλογο» της θρυλικής σειράς, παρουσιάζοντας τις συγκρούσεις στο Νιούαρκ που συνέβησαν τη δεκαετία του '60. Σε σενάριο του δημιουργού των «Sopranos» Ντέιβιντ Τσέις, εξιστορεί τις συμπλοκές ανάμεσα στις συμμορίες ιταλών μεταναστών και Αφροαμερικανών που οδήγησαν στη διαμόρφωση της μαφιόζικης ιεραρχίας στην εγκληματική κοινότητα του Νιου Τζέρσεϊ. Στον ρόλο του νεαρού Τόνι Σοπράνο θα εμφανιστεί ο γιος του αλησμόνητου Τζέιμς Γκαντολφίνι, ο δεκαεννιάχρονος Μάικλ Γκαντολφίνι.

«Grease: Rydell High»

Μία άλλη ματιά στην παγκόσμια επιτυχία του 1978 «Grease», από την οποία εδραιώθηκε ο Τζον Τραβόλτα κι έλαμψε στιγμιαία η Ολίβια Νιούτον Τζον, πρόκειται να δώσει η νέα εκδοχή, εμπλουτισμένη και με νέους χαρακτήρες. Η χρονική στιγμή παραμένει στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1950 και στο γυμνάσιο του Rydell High. Αλλά η πλοκή θα επικεντρωθεί στις πιέσεις των παιδιών μεταξύ τους και στη φρίκη της εφηβείας.

«Cobra Kai»

Επειδή το «Karate Kid» ήταν πολύ επιτυχημένο για να το εγκαταλείψουν, η συνέχεια των κινηματογραφικών ταινιών εξελίχτηκε σε σειρά παραγωγής του YouTube με τίτλο «Cobra Kai», όπου προβαλλόταν για δύο χρόνια. Στην 1η σεζόν είδαμε τον «κακό» Τζόνι Λόρενς (Γουίλιαμ Τζάμπκα) να ξανανοίγει τη σχολή Cobra Kai ύστερα από χρόνια, ενώ ο Ντάνιελ Ρούσο - Καράτε Κιντ (Ραλφ Μάτσιο) συγκρούεται με τον Λόρενς και η παλιά τους αντιπαλότητα ξυπνά και πάλι. Στη 2η σεζόν, το Cobra Kai καταφέρνει να κερδίσει το πρωτάθλημα και ως απάντηση ο Ρούσο ανοίγει τη δική του σχολή με το όνομα Miyagi-do, προς τιμήν του μέντορά του Mr Miyagi. Η 3η σεζόν πέρασε στην παραγωγή του Netflix - με υψηλή τηλεθέαση -, όπου προβάλλονται και οι δύο προηγούμενοι κύκλοι επεισοδίων. Στην 3η σεζόν επιστρέφει και ο Τζον Κριζ (Μάρτιν Κόουβ), ο οποίος στρέφει τη σχολή στις μοχθηρές επιδιώξεις του.

«House of the Dragon»

Απλωμένο σε 10 επεισόδια, το «House of the Dragon» είναι το πρίκουελ του «Game of Thrones» που γυρίζεται για το HBO και τοποθετείται στα πρώτα χρόνια του Γουέστερος, με επίκεντρό του τον Οίκο των Ταργκάριεν. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν «Fire & Blood», με δημιουργό τον ίδιο τον συγγραφέα, τον Βινς Γκεράρντις, τον Ράιαν Κόνταλ, αλλά και τον Μιγκέλ Σαπότσνικ, τον σκηνοθέτη πολλών διάσημων επεισοδίων του «Game of Thrones», ο οποίος θα σκηνοθετήσει και τον πιλότο.

O βρετανός ηθοποιός Πάντι Κονσιντάιν θα πρωταγωνιστήσει στον ρόλο του βασιλιά Βισέρις Α', του αγαπητού βασιλιά των Ταργκάριεν, που διατήρησε την ειρήνη και την ευημερία στο βασίλειο μέχρι που πέθανε.