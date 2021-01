Μακριά από τα social media είναι αποφασισμένοι να μείνουν ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, λόγω «ανελέητου τρολαρίσματος» που δέχονται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με δημοσίευμα βρετανικού Τύπου.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, που μετρούσαν 10 εκατομμύρια followers στο Instagram πριν παραιτηθούν πέρυσι των βασιλικών καθηκόντων τους και διαγράψουν τότε τον επίσημο λογαριασμό τους, αποφάσισαν να απορρίψουν τα social media ως μέρος του νέου προοδευτικού ρόλου τους στην Αμερική.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πως βάζουν δύσκολα στον πρίγκιπα Χάρι και στη Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι αποφάσισαν να τα εγκαταλείψουν λόγω «ανελέητου τρολαρίσματος», σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times» του Σαββάτου (09/01) που επικαλείται μια πηγή κοντά στο ζεύγος.

Harry and Meghan bid good riddance to social media as couple turn backs on Instagram https://t.co/GL81eH6KDH

