Ως ένδειξη ότι η διπλωματική αντεπίθεση που έχει εξαπολύσει η Ελλάδα αρχίζει να φέρνει αποτελέσματα ερμηνεύονται τα σημάδια διάθεσης αποκλιμάκωσης της κρίσης που έχει αρχίσει να εκπέμπει η Άγκυρα τις τελευταίες ώρες.

Εν μέσω της κρίσης που έχει προκαλέσει η πλεύση του Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, και στον απόηχο των αλλεπήλληλων τηλεφωνικών επαφών της Άνγκελα Μέρκελ με τον Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πληροφορίες αναφέρουν ότι το βράδυ της Παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία της Γερμανίας με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο.

Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται πως εντάσσεται η δήλωση που έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είπε πως μίλησε με την γερμανίδα καγκελάριο η οποία «μου ζήτησε να ρίξουμε τους τόνους. Συμφωνήσαμε να δείξουμε καλή διάθεση. Ελπίζω να συμφώνησε το ίδιο και με τον Μητσοτάκη, με τον οποίο εκείνη μίλησε».

Παράλληλα, ο τούρκος υπουργός εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε με τον Ελβετό ΥΠΕΞ έκανε λόγο για πρωτοβουλία διαμεσολάβησης από την Ελβετία, την οποία χαρακτήρισε «ισορροπημένη, αντικειμενική, καλοπροαίρετη διαμεσολάβηση».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Σκάι, πρώτο βήμα της επανέναρξης επαφών ανάμεσα στις δύο χώρες αναμένεται να αποτελέσει τηλεφωνική -και όχι διά ζώσης- επικοινωνία ανάμεσα στους συμβούλους του έλληνα πρωθυπουργού και του τούρκου προέδρου μέσα στο επόμενο διάστημα (η Ελένη Σουρανή από την ελληνική πλευρά και ο Ιμπραήμ Καλίν από την τουρκική), με την Αθήνα να θέτει ως βασικές προϋποθέσεις για την επανέναρξη του διαλόγου να μην εξαντλήσει η Τουρκία τον χρόνο της NAVTEX, καθώς επίσης να αποσυρθούν από την περιοχή το Oruc Reis και τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν.

Να προχωρήσει σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου κάλεσε την Τουρκία ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων των «27».

Το Συμβούλιο εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και την Κύπρο έναντι της τουρκικής επιθετικότητας και εξέφρασε την ανησυχία των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών για την κατάσταση στην περιοχή.

"We will also talk about the tensions in the Eastern Mediterranean between 🇬🇷,🇨🇾&🇹🇷. The provocations must end. What we need is a political solution by means of a direct dialogue between the parties involved." @HeikoMaas 2/2 pic.twitter.com/yWfmaPUxEn

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 14, 2020