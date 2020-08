«Υποκρισία και απάτη»

«Πυρά» εναντίον της Όπρα Γουίνφρεϊ εξαπέλυσαν πολλοί χρήστες του Twitter χαρακτηρίζοντάς την ως «υποκριτική απάτη» μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου του «The Oprah Conversation» στο AppleTV+, στο οποίο είχε καλεσμένο τον ακτιβιστή Emmanuel Acho.

Ο 29χρονος Acho, ο οποίος είναι παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου και οικοδεσπότης της διαδικτυακής σειράς «Uncomfortable Conversations With a Black Man», συμμετείχε στην εκπομπή της Γουίνφρεϊ προσκαλώντας τους μη μαύρους θεατές να υποβάλουν δύσκολες ερωτήσεις σχετικά με τον ρατσισμό και τα προνόμια των λευκών.

On the two-part premiere episode of #TheOprahConversation, @Oprah and @emmanuelacho talk through the uncomfortable conversations we all need to be having right now. Now streaming on the @AppleTV app with an Apple TV+ subscription. https://t.co/YFiW1vtxjP pic.twitter.com/D5NnzbllyF — Apple TV (@AppleTV) July 30, 2020

«Δεν είναι όλοι οι λευκοί ισχυροί» είπε ένας καλεσμένος. «Υπάρχουν πολλοί λευκοί που είναι φτωχοί, άνθρωποι που ανήκουν στην εργατική τάξη. Αλλά νομίζω ότι όταν ομαδοποιούμε όλους τους λευκούς και δεν αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί από αυτούς που δίνουν τον αγώνα τους, έναν διαφορετικό αγώνα που δεν τους οδηγεί στην κορυφή, πρέπει να το παραδεχτούμε…» σημείωσε και συνέχισε: «Νομίζω ότι αν πρόκειται να ενωθούμε και να επιτεθούμε πραγματικά στον ρατσισμό και τις ανισότητες που υπάρχουν σε αυτήν τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο, είναι σημαντικό να μην ομαδοποιούμε όλους τους λευκούς».

Ο Γουίνφρεϊ απάντησε: «Υπάρχουν λευκοί που δεν είναι τόσο ισχυροί όσο το σύστημα των λευκών – το σύστημα κάστας που υπερισχύει. Αλλά εξακολουθούν, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, σε ποιο σκαλοπάτι στη σκάλα της επιτυχίας, να έχουν το λευκό πλεονέκτημα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι λευκοί έχουν το πάνω χέρι. «Εξακολουθούν να έχουν το λευκό χρώμα. Αυτός είναι ο όρος «λευκό προνόμιο». Αυτό σημαίνει ότι το λευκό χρώμα εξακολουθεί να σας δίνει ένα πλεονέκτημα, ανεξάρτητα από τη θέση», είπε.

Η τρέχουσα καθαρή αξία της παρουσιάστριας ανέρχεται σε 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, κάτι που πολλοί έσπευσαν να επισημάνουν στα σχόλια που έκαναν στο Twitter, μετά την προβολή του επεισοδίου.

«Και τώρα γιατί η Όπρα, ίσως η πλουσιότερη μαύρη γυναίκα στον κόσμο, προσπαθεί να διαπομπεύσει τους λευκούς ως προνομιούχους; Κυρία Γουίνφρεϊ, είσαι η προσωποποίηση του WHITE PRIVILEGE!», είπε η Irene Armendariz-Jackson, υποψήφια του Κογκρέσου με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα στο Τέξας.

And now why is Oprah, maybe the richest black woman in the world, trying to shame white people as privileged? Miss Winfrey, you are the personification of WHITE PRIVILEGE! — Irene Armendariz-Jackson (@ArmendarizDis16) August 4, 2020

O Wayne Dupree είπε: «Η δισεκατομμυριούχος Όπρα διαπομπεύει τους λευκούς ανθρώπους για την «εύκολη επιτυχία» στη ζωή τους».

Oprah can dish it out, but she sure as heck can't take it…She blocked EVERYONE from making comments on her "white shame" special 🤔https://t.co/fUA6xjhTTB — ✭ Wayne Dupree ✭ (@WayneDupreeShow) August 6, 2020

Ο Todd Starnes είπε: «Προσεύχομαι για την ημέρα που η Αμερική θα γίνει ένα έθνος όπου κάποιος όπως η Όπρα θα είναι σε θέση να γίνει δισεκατομμυριούχος».

I pray for the day that America becomes a nation where someone like Oprah will be able to become a billionaire. — toddstarnes (@toddstarnes) August 5, 2020

Ωστόσο, συνέχισε σε πιο επιθετικό ύφος…

Shame on all of you white folks for making me a billionaire. That's what Oprah meant to say. — toddstarnes (@toddstarnes) August 5, 2020

Ο γερουσιαστής Ted Cruz χαρακτήρισε τη συζήτηση «απόλυτα ρατσιστική».

Billionaire Oprah lectures the rest of us: "You still have your whiteness. That's what the term 'white privilege' is. It means that whiteness still gives you an advantage, no matter.” What utter, racist BS. https://t.co/02PADVJkrZ — Ted Cruz (@tedcruz) August 5, 2020

Ο δικηγόρος JT Lewis αναρωτήθηκε: «Πώς κέρδισε η Όπρα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια εάν η Αμερική είναι τόσο ρατσιστική;».