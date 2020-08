View this post on Instagram

After this long journey, our European dream is over. We're disappointed to exit the UEFA @europaleague because we had aspirations for more, but we leave with our heads held high and our pride intact. It was an honour for this team to be a part of some unforgettable moments for the club. We will continue strong and are focused on our bright future. Big things are coming. Thanks to the fans who always supported us! 🔴⚪💪 Ύστερα από ένα μακρύ ταξίδι, το φετινό Ευρωπαϊκό μας όνειρο εφτασε στο τελος του. Είμαστε απογοητευμένοι που βρισκόμαστε εκτός του Europa League, μιας και είχαμε μεγαλύτερες φιλοδοξίες, όμως φεύγουμε με ψηλά το κεφάλι και την υπερηφάνεια μας άθικτη. Ήταν τιμή για την ομάδα μας να είναι κομμάτι κάποιων αξέχαστων στιγμών για τον σύλλογο. Θα συνεχίσουμε δυνατά και συγκεντρωμένοι στο λαμπρό μας μέλλον. Έρχονται σπουδαία πράγματα. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που πάντα μας υποστηρίζουν! #WeKeepOnDreaming #Olympiacos #ThankYou #Piraeus #Greece #UEL #EuropaLeague