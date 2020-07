View this post on Instagram

Στιγμές από το αποψινό μας φιλικό με την Ομόνοια, με νίκη 3-0! Συνεχίζουμε δυνατά, ενωμένοι και απόλυτα συγκεντρωμένοι στους Ευρωπαϊκούς μας στόχους! / Special moments from tonight's international friendly match vs @omonoiafootball with a 3-0 win! We continue strong, united and completely focused on our European targets! 🔴⚪🇬🇷 @olympiacosfc #Olympiacos #Marinakis #WeKeepOnDreaming #Piraeus #WeLovePiraeus #Greece #Football #Family #OlympiacosFamily #Europe #UEL #EuropaLeague