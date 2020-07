Η Μίλαν προετοιμάζεται για την νέα σεζόν, η οποία θα την βρει με μία θέση στην Ευρώπη μετά τα πολύ καλά αποτελέσματα. Η ανοδική πορεία της ομάδας, την έκανε να «ακυρώσει» τον Ράνγκνικ και να πληρώσει αποζημίωση, ώστε να κρατήσει τον Στέφανο Πιόλι στην τεχνική της ηγεσία.

Αυτή η εξέλιξη, έφερε και την αλλαγή των δεδομένων για τον Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς, ο οποίος είναι κοντά στο να ανανεώσει για ακόμα ένα χρόνο με τον ιταλικό σύλλογο. Μάλιστα, η συμφωνία δείχνει να είναι αρκετά κοντά, καθώς ο Σουηδός φορ ήταν ο πρωταγωνιστής στην παρουσίαση της νέας φανέλας.

Συγκεκριμένα, οι «ροσονέρι» έκαναν γνωστή την εντός έδρας εμφάνιση για την σεζόν 2020/21 και στο βίντεο, δείχνει τον διεθνή επιθετικό. Ο 38χρονος φορ σημείωσε οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε 18 συμμετοχές έως τώρα.

#ThisIsMilan. And this is our new kit ❤️🖤

👉 https://t.co/OJYNnYijUL #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/CNvfSCYCds

— AC Milan (@acmilan) July 28, 2020