View this post on Instagram

Ήταν μεγάλη χαρά να πανηγυρίσουμε στο γήπεδό μας, μαζί με όλη την ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα που βοήθησε να κερδίσουμε το 45ο πρωτάθλημά μας. Υπάρχουν ακόμα τρόπαια να κερδηθούν αυτή τη σεζόν, οπότε ας παλέψουμε γι' αυτά! 🇬🇷🏆 It was a joy to celebrate in our stadium with all the team. Thanks to everyone who has helped us win our 45th championship. There are still more trophies to lift this season, so let's keep up the fight! #Throwback #Olympiacos #WeKeepOnDreaming #Champions