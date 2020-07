Χαμόγελα προκάλεσαν τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για το πειραματικό εμβόλιο κατά του κοροναϊού, που αναπτύσσουν σε συνεργασία με φαρμακευτική εταιρεία, σύμφωνα με τα οποία πρόκειται για ένα ασφαλές εμβόλιο που διεγείρει επιτυχώς το ανοσοποιητικό σύστημα.

Το επόμενο στάδιο αφορά την επέκταση του δοκιμαστικού εμβολιασμού με μεγαλύτερη δόση φαρμάκου σε χιλιάδες ανθρώπους όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στη Νότια Αφρική και τη Βραζιλία, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των νέων κρουσμάτων στις δύο αυτές χώρες.

Αν τελικά τα πρώτα θετικά μηνύματα επιβεβαιωθούν και στα επόμενα πειραματικά στάδια, τότε θα μιλάμε για μια πολύ σημαντική επιστημονική ανακάλυψη που θα θωρακίσει την ανθρωπότητα απέναντι σε μια πανδημία που μέσα σε λίγους μήνες, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 614.000 ανθρώπων.

Τα εύσημα θα ανήκουν σίγουρα στους οξφορδιανούς επιστήμονες, στη φαρμακευτική εταιρεία Astra Zeneca που συνεργάζεται μαζί τους και φυσικά στους 1.077 εθελοντές που προθυμοποιήθηκαν να συμμετάσχουν στις πειραματικές μελέτες. Εν συντομία δηλαδή, να γίνουν πειραματόζωα. Ένας από αυτούς, ο Ρίτσαρντ Φίσερ μιλά για την εμπειρία του στο BBC.

Ένα βράδυ στα τέλη του περασμένου Μαΐού, ο Φίσερ, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του χάζευε στο Twitter, όταν διάβασε την ανάρτηση ενός ερευνητή στο τμήμα Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης:

«Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από το πόσο γρήγορα εξελίσσεται στην Οξφόρδη η έρευνα για το εμβόλιο του COVID-19. Ξεκινούν τώρα τις δοκιμές της φάσης ΙΙ και ΙΙΙ και αναζητούν 10.000 συμμετέχοντες. Αν ζείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να επιλεγείτε και να συμμετάσχετε. Έκανα αίτηση απόψε»

