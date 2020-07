Ενάμιση μήνα μετά τη δολοφονία Φλόιντ, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να σπαράζονται από εντάσεις. Από τη μία πλευρά, οι διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους απαιτώντας το τέλος του συστημικού ρατσισμού και της αστυνομικής βίας. Από την άλλη, οργανώνονται όλο και περισσότερες αντι-διαδηλώσεις, οι οποίες μάλιστα δείχνουν να λαμβάνουν εξαιρετικά επικίνδυνη τροπή.

Σε πολλές περιοχές της χώρας, οι αστυνομικοί αντιδρούν στις πολυπληθείς διαδηλώσεις με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και σπρέι πιπεριού, παρά το γεγονός ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες για επιπλέον διασπορά του κοροναϊού σε περίπτωση που οι διαδηλωτές αναγκαστούν να συνωστιστούν για να αποφύγουν κάποια επίθεση, αλλά και εξαιτίας του βήχα και των δακρύων που προκαλούν τέτοιου είδους μέσα καταστολής.

Τις τελευταίες ημέρες, όμως, σύμφωνα με τον Guardian, πολλές πόλεις των ΗΠΑ μαστίζονται και από ένα ακόμη πιο ανησυχητικό φαινόμενο: Οδηγοί ρίχνουν επίτηδες τα αυτοκίνητά τους επάνω στους διαδηλωτές, ενώ πηγές κάνουν λόγο για τραυματισμούς και τουλάχιστον ένα θάνατο.

«Ήταν πολύ τρομακτικό», δήλωσε η Ρέιτσελ Άλπερτ-Γουίσνια, μια 16χρονη μαθήτρια, μιλώντσας σε τοπικό κανάλι. Ο άνδρας που οδηγούσε το ημιφορτηγό φέρεται να μάρσαρε και να κόρναρε πριν αναπτύξει ταχύτητα κατευθυνόμενος προς τους παρευρισκόμενους.

Η Άλπερτ-Γουίσνια ήταν μία από τους διοργανωτές της δράσης Black Lives Matter action, μιας ομάδας διαμαρτυρίας που αποτελείται κυρίως από έφηβους. Σε δύο βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, οι νεαροί μαθητές φαίνονται να τρέχουν σε παρακείμενο ιδιωτικό δρόμο για να σωθούν από τον οδηγό.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε τη σύλληψη ενός άνδρα που οδήγησε δια μέσω αντιρατσιστικής διαδήλωσης κοντά στην Times Square την Τρίτη το βράδυ. Αρχικά οι διαδηλωτές επιχείρησαν να τον σταματήσουν, περπατώντας ή κάνοντας ποδήλατο γύρω από το αυτοκίνητό του.

#BreakingNews SUV plows through protesters on 42nd Street. Dozens chased him down and surrounded the car until cops got there. They had been marching for hours from Washington Square, Park. More ⁦@NY1⁩ #blacklivesmatter #nycprotest more on ⁦@NY1⁩ pic.twitter.com/vnoPptJl1f

