Έπειτα από τρεισήμισι μήνες το Λούβρο, το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, ξανάνοιξε σήμερα στο Παρίσι τις πύλες του στο κοινό, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται να σημειωθεί η κοσμοσυρροή που γνώριζε στις καλές του εποχές, εν αναμονή της επιστροφής των ξένων επισκεπτών.

Η διεύθυνση και το προσωπικό διακατέχεται από ανυπομονησία, ανησυχία και ελπίδα για το εκ νέου άνοιγμα του μεγάλου μουσείου, το οποίο έχασε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα στη διάρκεια της καραντίνας για τον νέο κοροναϊό και προβλέπεται να στερηθεί τα συνηθισμένα πλήθη Αμερικανών, Κινέζων, Νοτιοκορεατών, Ιαπώνων και Βραζιλιάνων τουριστών που το επισκέπτονται συνήθως.

Το 75% των επισκεπτών του Μουσείου του Λούβρου είναι συνήθως ξένοι.

Το Λούβρο δεν είχε μείνει ποτέ κλειστό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η διεύθυνση του μουσείου αναμένει τρία δύσκολα χρόνια, καθώς το σύνολο των εισιτηρίων που θα κόψει το 2020 θα απέχει πολύ από το ρεκόρ των 10 εκατομμυρίων εισιτηρίων που είχε πουλήσει το 2018.

We’re happy to see you tomorrow! 😊

To visit the #Louvre in the best conditions, please stick to the following rules ⤵️

Plan your visit here 👉 https://t.co/plCLrEY9Z8 pic.twitter.com/cneteej3JX

— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) July 5, 2020