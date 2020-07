Στις νίκες επέστρεψε η Λίβερπουλ. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ αντέδρασε μετά τη βαριά εκτός έδρας ήττα από την Μάντσεστερ Σίτι (4-0) και επικράτησε με 2-0 της Αστον Βίλα.

Οι Reds, πάντως, σε ένα ακόμα παιχνίδι μετά την επανέναρξη της Πρέμιερ Λιγκ δεν έθελξαν με την απόδοσή τους, με τους παίκτες του Γερμανού τεχνικού να κάνουν αγγαρεία.

Στο τελευταίο 20άλεπτο, ωστόσο, ανέβασαν την απόδοσή τους και με γκολ των Μανέ (71’) και Τζόουνς (89’) έκαναν το 2-0 και πέτυχαν μια επαγγελματική νίκη.

Με αυτή τη νίκη οι πρωταθλητές έφτασαν τους 89 βαθμούς, ενώ από την άλλη η Αστον Βίλα έμεινε στους 27 πόντους και συνεχίζει να βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού. Οι Χωριάτες είναι στο -1 από την 17η Γουότφορντ του Χοσέ Χολέμπας.

