Διπλό με… φόντο το πρωτάθλημα πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Αθλετικ Μπιλμπάο για την 34η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος. Το γκολ για την «Βασίλισσα» ο Σέρχιο Ράμος με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, έβγαλε για μία ακόμη φορά τα… κάστανα από τη φωτιά και έδωσε τρεις υπερπολίτιμους βαθμούς στην ομάδα του για το δύσκολο φινάλε της σεζόν. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε την κατοχή στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Από την άλλη, η Αθλέτικ είχε τις στιγμές της στο ματς, ωστόσο σε καμία από αυτές δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Τελικά, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι με τον Μαρσέλο να πέφτει εντός της αντίπαλης περιοχής. Την εκτέλεση ανέλαβε για ακόμα μία φορά ο Ράμος, ο οποίος έβαλε γκολ και έδωσε το προβάδισμα στη Ρεάλ. Αυτό ήταν το ένατο τέρμα του Σέρχιο Ράμος στη φετινή σεζόν και τέταρτο μετά την επανέναρξη της Λα Λίγκα.

Αθλέτικ Μπιλμπάο: Σιμόν, Μαρτίνεθ, Γιούρι, Γεράι (21’ Ουνάι Νούνιεθ), Κάπα, Ουνάι Λόπεθ (63’ Βέσγα), Ντάνι Γκαρσία (78’ Σανσέτ), Κόρδοβα (63’ Ντε Μάρκος), Ραούλ Γκαρσία, Μουνιαΐν, Ουίλιαμς (78’ Βιγιαλίμπρε)

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Ράμος, Καρβαχάλ, Μιλιτάο, Μαρσέλο, Κασεμίρο, Μόντριτς, Βαλβέρδε (85’ Κρόος), Ασένσιο (71’ Λούκας Βάσκεθ), Ροδρίγο (74’ Βινίσιους), Μπενζεμά (90+4’ Γιόβιτς)

