Δεν είχαν περάσει παρά λίγα λεπτά από το τελευταίο σφύριγμα στο Λονδίνο.

Το τελικό 2-1 της Τσέλσι επί της Μάντσεστερ Σίτι σήμανε την επιστροφή της Λίβερπουλ στη… φυσική της θέση.

Στην κορυφή της Premier League.

Τριάντα χρόνια αναμονής ήταν πάρα πολλά.

Και οι οπαδοί της ομάδας το μόνο που ήθελαν (και θα θέλουν από εδώ και στο εξής) είναι να βρίσκονται στους δρόμους και να πανηγυρίζουν.

Χωρίς να μπορεί να τους σταματήσει καμία πανδημία και κανένας κοροναϊός.

Το πάρτι ξεκίνησε έξω από το «Άνφιλντ», εκεί όπου δεκάδες οπαδοί της Λίβερπουλ συγκεντρώθηκαν για να πανηγυρίσουν την επιστροφή στο θρόνο του Νησιού.

Με καπνογόνα, σημαίες και συνθήματα το ξέφρενο γλέντι ξεκίνησε αμέσως.

Και κάθε μέρα θα είναι… γιορτή για τους οπαδούς της νέας πρωταθλήτριας Αγγλίας.

LOOK AT THESE SCENES OUTSIDE ANFIELD! #champions #Liverpool @LFC pic.twitter.com/QCzEAskRRJ

— virgilrobbodijk ( PREMIER LEAGUE CHAMPIONS 🏆 ) (@virgilrobbodijk) June 25, 2020