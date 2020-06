Η Λίβερπουλ επέστρεψε στο θρόνο της.

Έπειτα από 30 χρόνια αναμονής οι «κόκκινοι» είναι και πάλι πρωταθλητές Αγγλίας και από χθες το βράδυ έχει στηθεί το πάρτι στην πόλη.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα της Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου το τελικό 2-1 έστεψε και μαθηματικά πρωταθλήτρια τη Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε στο Sky Sports σε ζωντανή σύνδεση.

Φορώντας μια μπλούζα της ομάδας του, ο Κλοπ έδειξε το μεγαλείο του.

Αφιέρωσε τον τίτλο στον Κένι Νταλγκλίς και στον Στίβεν Τζέραρντ, ενώ δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά του για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του, που κατακτά το 19ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και πρώτο μετά το 1990.

Με τη φανέλα των Reds και το χαρακτηριστικό του καπέλο, ο Κλοπ δήλωσε:

«Είναι απίστευτο. Είναι πολλά παραπάνω απ’ όσα θεωρούσα πιθανά. Είμαι εντελώς συγκλονισμένος. Γνωρίζοντας πόσο μας έχει υποστηρίξει ο Κένι Νταλγκλίς, αυτό είναι για εκείνον. Περίμενε 30 χρόνια, όπως είναι και για τον Τζέραρντ».

«Είναι μια μίξη της ιστορίας του κλαμπ, βρήκαμε τον τρόπο να γράψουμε τη δική μας ιστορία και αυτό μας έδωσε πολλή δύναμη. Η ατμόσφαιρα μέσα και γύρω από την ομάδα, η ένταση με την οποία ζει ο καθένας το ποδόσφαιρο, και από κει και πέρα κάναμε καλή δουλειά να κρατήσουμε τους παίκτες και να φέρουμε όσους ήρθαν. Είναι όλοι νικητές, δίχως να έχουν κερδίσει κάτι στο παρελθόν. Είναι εδώ και μπορούμε να νικάμε όλοι μαζί από δω και στο εξής».

«Ξέραμε δύο χρόνια νωρίτερα, που είχαμε κάνει μια καλή σεζόν αλλά τερματίσαμε 4οι, πως μας έλειπε η συνέπεια. Πρέπει να δουλεύεις πάνω σε αυτό, να δημιουργήσεις και να πείσεις τον κόσμο πως καταφέραμε αυτό που καταφέραμε».

Δείτε τα σχετικά αποσπάσματα:

Kenny’s tribute to an emotional Klopp turns into trance music that Klopp is trying to get a handle on pic.twitter.com/pU68VHLvKa

— Johnny Ward (@Ui_Maine) June 25, 2020