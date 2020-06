Άρση lockdown

Οι τουρίστες και οι κάτοικοι του Παρισιού θα μπορούν από σήμερα να θαυμάζουν την θέα από τον Πύργο του Άιφελ που άνοιξε για το κοινό έπειτα από περίπου τρεις μήνες έχοντας παραμείνει κλειστός λόγω της πανδημίας, μόνο που θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις σκάλες.

Αυτό ήταν το μεγαλύτερο διάστημα που το διάσημο παρισινό μνημείο παρέμεινε κλειστό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι επισκέπτες στο πιο διάσημο μνημείο της γαλλικής πρωτεύουσας δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τους ανελκυστήρες του μέχρι την 1η Ιουλίου για να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση μεταξύ τους και να αποφεύγεται ο κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού.

Το τελευταίο επίπεδο του ύψους 324 μέτρων Πύργου θα παραμείνει, προς το παρόν, κλειστό.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Πύργου, τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής είναι αυστηρά και η χρήση της προστατευτικής μάσκας υποχρεωτική για όλους τους επισκέπτες άνω των 11 ετών.

Οι πρώτοι επισκέπτες ανέβηκαν στον Πύργο στις 10:00 τοπική ώρα. Οι τουρίστες που ανυπομονούσαν να επισκεφθούν το μνημείο είχαν την δυνατότητα να προμηθευτούν εγκαίρως τα εισιτήρια τους από τις 18 Ιουνίου όταν άνοιξαν τα ηλεκτρονικά εκδοτήρια.

After 104 days, the longest closure of the Eiffel Tower since World War II, the Paris landmark is open once again.@geraldineamiel visits the tower on its first day of reopening after #Covid19 lockdowns pic.twitter.com/Q7f6grDCXG — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) June 25, 2020

«Για να εξασφαλίσουμε ότι όσοι ανεβαίνουν δεν θα διασταυρώνονται στις σκάλες με εκείνους που θα κατεβαίνουν, η άνοδος θα επιτρέπεται από την ανατολική κολώνα και η κάθοδος από την δυτική κολώνα του Πύργου», δήλωσε ο διαχειριστής του, ενώ κάθε φορά στα δύο επίπεδά του θα επιτρέπεται να βρίσκεται ένας περιορισμένος αριθμός επισκεπτών.

«Το υψηλότερο επίπεδο θα παραμείνει κλειστό καθώς οι ανελκυστήρες που μεταφέρουν τους επισκέπτες από το δεύτερο στο τρίτο είναι μικρής χωρητικότητας. Πιθανόν να ανοίξει και πάλι στη διάρκεια του καλοκαιριού».

🇬🇧 With my reopening, it is an exceptional human adventure resuming! Such a joy to welcome you again. It is our hostesses and hosts who say it best! See you very soon! 😉#EiffelTower pic.twitter.com/oZmjHNU9Oe — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 25, 2020

Σύμφωνα με τον διαχειριστή, θα υπάρχουν ενδείξεις στο έδαφος ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επισκέπτες τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και «καθημερινά θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται οι δημόσιοι χώροι του Πύργου».

Το μνημείο, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το 1889, δέχεται περίπου επτά εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, σχεδόν τα τρία τέταρτα εξ αυτών από το εξωτερικό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πύργου.

Η Γαλλία είναι μια από τις χώρες με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως και η τουριστική βιομηχανία της έχει πληγεί σφόδρα από το lockdown με τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα μουσεία, τους κινηματογράφους και τα θέατρα να είναι κλειστά επί τρεις μήνες.

The Eiffel Tower reopened Thursday. The Paris landmark was closed for 104 days during the pandemic, the longest closure since WWII. Face masks are required for guests 11 years and older, the first two levels are open and you must take the stairs, no elevators until July pic.twitter.com/8SJMZ6q9DX — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) June 25, 2020

Σε αυτά περιλαμβάνονται ορισμένα από τα διασημότερα αξιοθέατα της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως το μουσείο του Λούβρου, που πρόκειται να ανοίξει και πάλι στις 6 Ιουλίου και το Ανάκτορο των Βερσαλλιών, το οποίο άνοιξε μόλις πρόσφατα.

Η Γαλλία ήρε τους περιορισμούς στα ευρωπαϊκά σύνορα στις 15 Ιουνίου και η γαλλική βιομηχανία του τουρισμού ελπίζει οι ξένοι επισκέπτες να αρχίσουν να συρρέουν και πάλι καθώς έχει ξεκινήσει η θερινή περίοδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ