Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη στάση που τηρεί ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους αντιρατσιστές διαδηλωτές, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό έμεινε σιωπηλός επί 20 δευτερόλεπτα… προτού να δηλώσει ότι οι Καναδοί παρακολουθούν «με φρίκη» την κατάσταση στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης του Τύπου, ένας δημοσιογράφος ζήτησε από τον Καναδό πρωθυπουργό να σχολιάσει την απειλή του Αμερικανού προέδρου ότι θα στείλει τον στρατό να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές. Τον κάλεσε επίσης να κάνει μια δήλωση για τα δακρυγόνα που έπεσαν στην Ουάσινγκτον ώστε να μπορέσει ο Τραμπ να φύγει από τον Λευκό Οίκο για να πάει να φωτογραφηθεί σε μια εκκλησία.

Ο δημοσιογράφος επέμεινε, ρωτώντας τον Τριντό για ποιον λόγο αρνείται συστηματικά να σχολιάσει τις ενέργειες του Τραμπ, με τον οποίο διατηρεί μια δύσκολη σχέση, και τι μήνυμα πιστεύει ότι στέλνει αυτή η στάση του στους Καναδούς.

Ο Τριντό, που συνήθως απαντά αμέσως και ευθέως στους δημοσιογράφους, αυτή τη φορά χρειάστηκε πάνω από 20 δευτερόλεπτα για να μιλήσει.

