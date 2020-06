Ένα συγκινητικό και συνάμα διδακτικό μήνυμα κατά του ρατσισμού έστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός προς πάσα κατεύθυνση.

Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ από αστυνομικό, μόνο και μόνο επειδή είχε διαφορετικό χρώμα δέρματος, έχει προκαλέσει «πόλεμο» με αιματηρές εξεγέρσεις και διαδηλώσεις, οι οποίες προκαλούν μέχρι και σήμερα ανυπολόγιστες ζημιές, καταστροφές και θανάτους ανθρώπων.

Διανύουμε πλέον το 2020 και δε νοείται έννοιες όπως ο ρατσισμός, η αδικία και οι διακρίσεις (φυλετικές, θρησκευτικές, σεξουαλικές κλπ.) να υφίστανται μέχρι και σήμερα.

Και πολλοί άνθρωποι να τις υποστηρίζουν.

Είτε ο ρατσισμός και ο φασισμός θα τσακιστούν συθέμελα είτε θα συνεχίζει ο πλανήτης μας να είναι «σπίτι» των μίζερων και μισαλλόδοξων «ανθρώπων».

Δείτε το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Στεκόμαστε όλοι ενωμένοι ενάντια στον ΡΑΤΣΙΣΜΟ και την ΑΔΙΚΙΑ. Μαζί μπορούμε να αυξήσουμε την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του κόσμου εντός και εκτός των ποδοσφαιρικών γηπέδων, να αναλάβουμε πραγματική ΔΡΑΣΗ και να κάνουμε αυτόν τον ΚΟΣΜΟ ένα καλύτερο μέρος για όλους μας» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Δείτε την ανάρτηση των «ερυθρόλευκων»:

We all stand together against RACISM and INJUSTICE. Together we can raise AWARENESS inside and outside the FOOTBALL pitch, take real ACTION and make this WORLD a better place for all of us 🙏🏻🙏🏼🙏🏽🙏🏾🙏🏿 #SayNoToRacism #Olympiacos #Justice #Equality #Action #Football #ICantBreath pic.twitter.com/QpvblZx3Wa

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 3, 2020