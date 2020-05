Φιρμίνο και Μανέ τράβηξαν πάνω τους τα βλέμματα των συμπαικτών τους και τα φλας των φωτογράφων κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Λίβερπουλ.

Και ο λόγος δεν ήταν κάποιο γκολ που σημείωσαν ή κάποια εντυπωσιακή ενέργεια, αλλά το μαλλί τους.

Που πλέον είναι… πλούσιο, τουλάχιστον σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε.

Οι δύο άσοι της Λίβερπουλ δεν πέρασαν από κομμωτήριο, με αποτέλεσμα να είναι αγνώριστοι και να προκαλέσουν πολλές συζητήσεις για την κόμμωσή τους.

Δείτε τους:

Roberto Firmino and Sadio Mané sporting some new looks at training 😅 pic.twitter.com/WxlNwyYSSF

— ESPN FC (@ESPNFC) May 20, 2020