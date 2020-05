Χαρούμενος που επέστρεψε στις προπονήσεις και βρίσκεται ξανά με τους συμπαίκτες του είναι ο Ματιέ Βαλμπουενά.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Πειραιωτών το μεσημέρι της Τετάρτης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μια φωτογραφία από την προπόνηση και τη συνόδευσε με το παρακάτω μήνυμα.

«Σαν να μη φύγαμε ποτέ. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέψαμε στις προπονήσεις. Ανυπομονώ να παίξω ξανά με τους συμπαίκτες μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή στις προπονήσεις και πλέον περιμένει όπως και όλοι οι συμπαίκτες του, να ξεκινήσουν και πάλι οι διοργανώσεις.

Back like we never left!

So happy to be back at training and can’t wait to play again soon with my teammates! #Olympiacos ⚪️🔴 pic.twitter.com/EOWHS9vzBO

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) May 13, 2020