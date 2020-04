Τι λέει ο Η. Μόσιαλος

Την αισιοδοξία του για την αποτελεσματικότητα της ρεμδεσιβίρης στη μάχη κατά του κορονοϊού εκφράζει ο Ηλίας Μόσιαλος.

Με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρεται σε μία μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα η οποία δείχνει τα αποτελέσματα της αγωγής του remdesivir, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σε 36 από τους 53 ασθενείς (68%) που έλαβαν θεραπεία remdesivir σε παρηγορητική χρήση, παρατηρήθηκε κλινική βελτίωση.

Αναλυτικά ο Ηλίας Μόσιαλος αναφέρει τα εξής:

«Τα πρώτα νέα για το remdesivir είναι καλά #Covid-19

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine σήμερα (10/04/2020) με τίτλο ‘Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19’ περιγράφει τα αποτελέσματα της αγωγή του remdesivir σε βάση παρηγορητικής χρήσης, σε ασθενείς που νοσηλεύονταν με Covid-19 σε κρίσιμη κατάσταση. (DOI: 10.1056/NEJMoa2007016)

Τα πρώτα νέα λοιπόν είναι καλά, αλλά η ακριβής ποσοτικοποίηση της αποτελεσματικότητας του φαρμάκου θα απαιτήσει συνεχιζόμενες τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές θεραπείας με remdesivir.

Λίγα λόγια για τη μελέτη. Πρόκειται για ασθενείς με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη μόλυνση SARS-CoV-2, που είχαν κορεσμό οξυγόνου 94% ή λιγότερο, είτε ανέπνεαν φυσιολογικά είτε βρίσκονταν σε μηχανική οξυγόνωση. Από τους 53 ασθενείς των οποίων τα δεδομένα αναλύθηκαν, 22 ήταν στις ΗΠΑ, 22 στην Ευρώπη ή τον Καναδά και 9 στην Ιαπωνία. Από αυτούς 30 ασθενείς (57%) έλαβαν μηχανική οξυγόνωση και 4 (8%) έλαβαν εξωσωματική οξυγóνωση μεμβράνης (ΕCMO).

Σε 36 από τους 53 ασθενείς (68%) που έλαβαν θεραπεία remdesivir σε παρηγορητική χρήση, παρατηρήθηκε κλινική βελτίωση. Στο γράφημα βλέπουμε την σωρευτική συχνότητα κλινικής βελτίωσης ανά ηλικιακή ομάδα από την αρχή της θεραπείας έως την ημέρα 36».