«Καλωσορίζουμε την απόφαση της ΕΚΤ να αποδεχθεί τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ως εγγύηση στο Ευρωσύστημα, μία κίνηση που θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα στην οικονομία» έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την κίνηση-ορόσημο στην οποία προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανακοινώνοντας ότι καθιστά επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα ως collateral (ενέχυρα) για όλες τις πράξεις χρηματοδότησής της.

«Δρώντας αποφασιστικά και με ένα συγκεκριμένο οικονομικό σχέδιο, η Ελλάδα θα βγει ακόμα πιο δυνατή μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές» ανέφερε στο μήνυμα του.

We welcome the ECB's decision to accept Greek government bonds as collateral in the Eurosystem, a move which will further boost liquidity in the economy. Acting decisively and with a concrete economic plan, Greece will come out even stronger through these challenging times.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 7, 2020