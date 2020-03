Συνολικά σε 14 αφρικανικές χώρες έχουν εντοπιστεί κρούσματα του κοροναϊού.

Ωστόσο χαμηλός παραμένει ο αριθμός κρουσμάτων στην ήπειρο ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη τις ευπάθειες των εύθραυστων συστημάτων υγείας στην Αφρική.

Κατά πλειοψηφία τα κρούσματα είναι «εισαγόμενα» με τον ιό να έχει σπάνια μέχρι στιγμής διαδοθεί εντός της ηπείρου.

Η Ουγκάντα ήταν η τελευταία χώρα που επέβαλε απαγόρευση εισόδου σε πολίτες 16 χωρών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 11 χώρες της Ευρώπης και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

In line with our #COVID19 preparedness activities & our revised travel advisory, travellers from Italy,San Marino,Iran, South Korea,France,China,Germany, Spain,Belgium,USA,UK,Netherlands, Sweden,Norway,Austria & Malaysia should consider postponing non-essential travel to #Uganda. pic.twitter.com/E4wKlyTa4J

— Dr. Jane Ruth Aceng (@JaneRuth_Aceng) March 11, 2020