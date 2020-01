Τρέχουν οι εξελίξεις

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα του Καναδά, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η Kεντρική Tράπεζα της Σουηδίας - Riksbank σε συνεργασία με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) δημιούργησαν ειδική ομάδα για να εξετάσουν το ζήτημα πιθανής έκδοσης και χρήσης κρυπτονομισμάτων από τις ίδιες, στις δικαιοδοσίες τους. Μπορεί κάτι τέτοιο να μη διαφαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, ότι θα μπορούσε να γίνει άμεσα, αλλά η κίνηση αυτή δείχνει με πόσο γοργούς ρυθμούς τρέχουν οι εξελίξεις - και - στον τομέα αυτό. Οι κεντρικές αυτές τράπεζες θέλουν με την ομάδα εργασίας που δημιουργείται «να μοιραστούν εμπειρίες» καθώς αξιολογούν πιθανές περιπτώσεις για ψηφιακά νομίσματα στις δικαιοδοσίες τους, όπως ανακοίνωσε χθες στον ιστότοπό της η ΕΚΤ.

Η ομάδα που δημιουργείται θα αξιολογήσει περιπτώσεις χρήσης ψηφιακών νομισμάτων που θα έχουν τη στήριξη κεντρικών τραπεζών (CBDC). Επίσης θα αξιολογήσει πιθανές επιλογές που υπάρχουν όσον αφορά τις οικονομικές, λειτουργικές και τεχνικές προεκτάσεις μιας τέτοιας κίνησης.

Ανάμεσα σε όσα θα εξεταστούν είναι το πώς θα μπορούν να χρησιμοποιούνται διασυνοριακά τέτοια κρυπτονομίσματα, καθώς και ο διαμοιρασμός και η αλληλοενημέρωση για τη χρήση τέτοιων νέων τεχνολογιών.

Οι κεντρικές αυτές τράπεζες θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τους αντίστοιχους θεσμούς και δομές και ιδιαίτερα με το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board - FSB) και την Ειδική Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών της Αγοράς (Committee on Payments and Market Infrastructures - CPMI), όπως επισημαίνεται ακόμη στην ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Πρόεδροι της ομάδας αυτής που δημιουργείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα του Καναδά, την Τράπεζα της Αγγλίας, την Τράπεζα της Ιαπωνίας και την Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας - Riksbank θα είναι ο Μπενουά Κερέ, επικεφαλής του τμήματος καινοτομίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, και ο Τζον Κάνλιφ, υποδιοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας και επικεφαλής της CPMI.

Η επιλογή των προσώπων αυτών μόνο τυχαία δεν φαίνεται να είναι, καθώς ειδικά ο Κερέ ήταν ένα από τα πρόσωπα - κλειδιά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ κατά τη θητεία του Μάριο Ντράγκι. Ο Κερέ διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ από το 2011 έως το 2019 και θεωρείται ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ντράγκι.

Στις 12 Δεκεμβρίου και κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης παρουσίας της στο τιμόνι της ΕΚΤ για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής, η νέα πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ είχε εκφράσει την ελπίδα να τεθούν μέχρι τα μέσα του 2020 συγκεκριμένοι στόχοι διερεύνησης για πιθανό ψηφιακό νόμισμα. Η Λαγκάρντ είχε αναφέρει τότε πως θέλει να δει την ΕΚΤ να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Η Λαγκάρντ είχε αναφέρει ότι η τράπεζα χρειαζόταν να διερευνήσει και να αποφασίσει τι χρειάζεται και τι θέλει να πετύχει με μια τέτοια διερεύνηση πριν να προχωρήσει σε πιο τεχνικά ζητήματα που άπτονται των ψηφιακών νομισμάτων. «Προσπαθούμε να μειώσουμε τα κόστη; Προσπαθούμε να βγάλουμε απέξω τους μεσάζοντες; Προσπαθούμε να μπορούμε να προσφέρουμε χρηματοδότηση σε όλους χωρίς εξαιρέσεις; Αυτό είναι το σύνολο των αντικειμενικών στόχων που μπορεί να επιδιωχθεί» είχε πει τον προηγούμενο μήνα η σιδηρά κυρία της ΕΚΤ.

Αναφερόμενη στο ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει για τη διερεύνηση των ψηφιακών νομισμάτων κεντρικές τράπεζες όπως αυτές της Βρετανίας και του Καναδά, η Λαγκάρντ είχε δηλώσει: «Προσωπική μου γνώμη είναι ότι με δεδομένες τις εξελίξεις που βλέπουμε, όχι τόσο σε προσπάθειες τύπου bitcoin, αλλά πιο σταθερών νομισμάτων (stablecoins) (…) θα πρέπει να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις επειδή υπάρχει ξεκάθαρη ζήτηση εκεί έξω, στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε».

Η ΕΚΤ έχει αρχίσει να εξετάζει τα υπέρ και τα κατά της παρουσίασης δικού της ψηφιακού νομίσματος, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κανονικό νόμισμα με την εγγύηση της Κεντρικής Τράπεζας, όπως γίνεται με τα χαρτονομίσματα, αλλά χωρίς την ανάγκη να αποθηκεύουν οι εθνικές τράπεζες μεγάλες ποσότητες μετρητού, σύμφωνα με το Reuters.