View this post on Instagram

Προσπαθώ εδώ και αρκετή ώρα, να καταλάβω που είναι το αριστερό μου πόδι σε αυτή την φωτογραφία: α) το ακουμπάω σε κάποιο σκαλί πίσω από την γλάστρα β) κάνω γιόγκα μέσα στο παπλωματομπουφάν μου γ) κάτι ανεξήγητο έχει συμβεί;;;