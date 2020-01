View this post on Instagram

Σήμερα η Αναστασία μας έγινε 2 μηνών ❤️ Η οικογένεια μου είναι η έμπνευση μου, η δύναμη μου, η ζωή μου όλη 🙏🏻 #MyFamily #MyD #BabyS #BabyA