View this post on Instagram

A Miami Gooippo stallion. My new mural for @baselhouse mural project at wynwood art district during Art Basel Miami. Many thanks to @pedro_amos_ and all the Basel team for all the help! #mural#streetart #color #art #love #instagraffiti #graffiti #art #illustration #baselhouse #picture #artist #instaart #sketchbook #instagood #gallery #aesthetics #artbasel #photooftheday #instaartist #artoftheday #popsurealism #illustration_daily #characterdesing #illustration_daily #miami #wynwood #streetart_daily