Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί πλημμύρισαν τους δρόμους της Τεχεράνης για την κηδεία του στρατηγού της Δύναμης αλ Κουντς, Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος δολοφονήθηκε από αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη.

Σε αυτή ξεχώρισε η κόρη του Σουλεϊμανί, η οποία δήλωσε ενώπιον του πλήθους ότι οι ΗΠΑ και ο σύμμαχός τους, το Ισραήλ, θα ζήσουν «μαύρες ημέρες».

«Παράφρονα Τραμπ, μην πιστεύεις ότι έχουν τελειώσει όλα τώρα που ο πατέρας μου έγινε μάρτυρας» τόνισε η Ζεϊνάμπ Σουλεϊμανί.

«Οι οικογένειες των αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή θα περάσουν τις ημέρες τους περιμένοντας τους θανάτους των παιδιών τους» προειδοποίησε η κόρη του δολοφονηθέντος στρατηγού, ενώ το πλήθος φώναζε «θάνατος στην Αμερική».

Η ίδια, το Σάββατο, απηύθυνε το ερώτημα «ποιος θα εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα μου» στον ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί, με εκείνον να απαντά «όλοι μας».

