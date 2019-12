Πυροβολισμοί ακούστηκαν στο Βερολίνο, κοντά στο Σημείο Ελέγχου Τσάρλι, σύμφωνα με ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στο κέντρο της πόλης μετά από πυροβολισμούς σε κατάστημα.

Άγνωστος άνοιξε πυρ σε καφετέρια κοντά στο σημείο ελέγχου Τσάρλι (Checkpoint Charlie) που χώριζε το Ανατολικό από το Δυτικό Βερολίνο.

Οι πρώτες αναφορές των γερμανικών media αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής πράξης και κάνουν λόγο για ένοπλη ληστεία.

Με ανάρτησή της στο Twitter η αστυνομία αναφέρει πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. Στην περιοχή, πάντως, δεν βρίσκονται ασθενοφόρα, ενώ οι αστυνομικοί ψάχνουν στους ορόφους των γύρω σπιτιών.

Η αστυνομία έχει εκκενώσει την περιοχή στη διασταύρωση των οδών Friedrichstrasse και Kochstrasse.

#BREAKING : Shooting incident near Berlin‘s Checkpoint Charlie was an attempted robbery: Berlin police via Twitter pic.twitter.com/06KjYk0GDT

Massive police presence after shots fired at a café allegedly, three blocks from our offices at “Checkpoint Charlie”.#Berlin pic.twitter.com/HpRW0CrCyG

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 30, 2019