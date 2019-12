View this post on Instagram

💕ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥ ΠΟΛΛΑ💕 Μια υπέροχη, γιορτινή καλημέρα απο μένα γεμάτη αγάπη και αμέτρητα χαμόγελα!❤️❤️❤️ Η γιορτή μου η αλήθεια είναι πως είναι δύσκολη και από μικρή θεωρούσα πως θα με θυμούνται ελάχιστοι την σημερινή μέρα. Κάθε φορά λοιπόν ως πιτσιρίκα, που έκανα παράπονα στην γιαγιά μου την Αντελίνα- Άντλα όπως την φώναζαν- και της έλεγα: Αμάν ρε γιαγιά, δεν μπορούσες να έχεις ένα πιο απλό όνομα, να γιορτάζω κανονικά, να το ξέρουν όλοι, να μου λένε χρόνια πολλά και να παίρνω τα δώρα μου;;;😂😂😂 Τότε λοιπόν η γιαγιά είχε μια απάντηση- πάντα είχε μια απάντηση (!)- μιλούσε συνέχεια σαν κι εμένα.😂😂😂Μου έλεγε λοιπόν: Κάποια μέρα θα αγαπήσεις πάρα πολύ το όνομα σου κι όταν το αγαπήσεις θα σε αγαπήσει κι αυτό. Είναι ένα ξεχωριστό όνομα και πρέπει να θέλεις κι εσύ, δουλεύοντας πολύ, να γίνεις ξεχωριστή και θα δεις πως μια μέρα θα σε θυμούνται αυτοί που θα θελεις εσυ και πάντα να είσαι ευγνώμων γι αυτό και να παλευεις να μην τους απογοητευσεις ποτέ. Όσο για τα δώρα…τί να τα κάνεις τα δώρα; Τα υλικά χαλάνε, δεν είναι για πάντα. Το δώρο σου θα πρέπει να θέλεις να είναι ξεχωριστό όπως το όνομα σου, για παράδειγμα να προσφέρεις εσύ με πολλή αγάπη δώρα στον κόσμο και να δίνεις χαρά. Αυτό θα γεμίζει την ψυχή σου. Ποτέ σου μην κρατήσεις τίποτα για σένα. Αν μια μέρα μεγαλώντοντας ξεχάσεις τα λόγια μου και κρατήσεις κάτι, όπου κι αν είμαι, θα φροντίσω να σου θυμίσω πως αυτό το κάτι σε κάποια ψυχή θα δώσει μεγάλη χαρά. Δως τα όλα χωρίς δεύτερη σκέψη…τότε και μόνο τότε το χαμόγελο σου θα είναι φωτεινό, αληθινό και δεν θα μπορέσει να στο κλέψει κανείς. Γιαγιά μου εκεί που είσαι να ξέρεις πως τα λόγια σου δεν τα έχω ξεχάσει κι ελπίζω να μην τα ξεχάσω ποτέ μου και όντως έφτασε η μέρα που με θυμήθηκαν αυτοί που θέλω εγώ! ΕΝΑ ΠΕΛΩΩΩΩΡΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΕΣΑ ΑΠ’ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΑΠ’ ΤΟ ΠΡΩΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΜΟΥ!!! ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΑΤΕ ΚΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΜΕ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΧΑΛΑΝΕ ΚΙ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ…Η ΑΓΑΠΗ ΟΜΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΧΑΛΑΕΙ ΠΟΤΕ. ΠΑΝΤΑ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ…ΧΩΡΙΣ ΕΣΑΣ ΤΙΠΟΤΑ. ❤️❤️❤️🌹🌹🌹🙏🙏🙏💕💕💕