View this post on Instagram

Δημοσογραφος :"σε ποιον μοιάζει η μικρη" @vasilikimillousi :"σε αγγελο " . . @vasilikimillousi @eleftherios_petrounias Σας εύχομαι τα καλύτερα στην καινούργια σας ζωή. Η μικρή σας να είναι γερή και δυνατή και να την δείτε όπως επιθυμείτε. Μα πάνω από όλα να είναι ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ 🙂 #dada #mama #petrounias #millousi #babygirl