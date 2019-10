Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός σήμερα και 4 άνθρωποι αγνοούνται μετά τις κατακλυσμιαίες βροχές που έπληξαν την Καταλονία, οι οποίες προκάλεσαν επίσης σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στους δρόμους και τις αεροπορικές και τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

Η σορός ενός άνδρα που παρασύρθηκε από έναν χείμαρρο χθες το βράδυ στο χωριό Αρενίς ντε Μουντ εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε παραλία της Κάλντες ντ’ Εστράκ, 40 χιλιόμετρα βόρεια της Βαρκελόνης, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία στο Twitter.

This was the result of torrential rain in north-east Spain, which has destroyed buildings and left 24,000 homes without power

