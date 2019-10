Την πρόοδο της Κροατίας όσον αφορά την πλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την προσχώρησή της στη ζώνη Σένγκεν παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης Σένγκεν που ξεκίνησε το 2016, η Κροατία έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή των κανόνων και των προτύπων, σημειώνοντας πως η χώρα θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για την εφαρμογή όλων των εν εξελίξει δράσεων, ιδίως της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις.

Επιτροπή επιβεβαιώνει επίσης σήμερα ότι η Κροατία συνεχίζει να τηρεί τις δεσμεύσεις που συνδέονται με τους κανόνες Σένγκεν και τις οποίες ανέλαβε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης.

