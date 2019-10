Την έντονη αντίδραση της Ντάουνινγκ Στριτ έχει προκαλέσει η απόφαση του προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων, Τζον Μπέρκοου, να αρνηθεί τη διεξαγωγή νέας συζήτησης και ψηφοφορίας επί της πρότασης της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον για επικύρωση της νέας συμφωνίας του Brexit.

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού εξαπέλυσε πυρά κατά του Τζον Μπέρκοου δηλώνοντας «είμαστε απογοητευμένοι που για άλλη μια φορά ο πρόεδρος μας αρνήθηκε την ευκαιρία να εκπληρώσουμε τη βούληση του βρετανικού λαού».

«Θα προχωρήσουμε τώρα στην εισαγωγή της Συμφωνίας (το εφαρμοστικό νομοσχέδιο)σήμερα, με τη δεύτερη ανάγνωση αύριο» πρόσθεσε.

«Ο λαός θέλει την πραγματοποίηση του Brexit. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να περάσει τη νέα συμφωνία του πρωθυπουργού και να μας βγάλει από την ΕΕ έως τις 31 Οκτωβρίου» διεμήνυσε ο βρετανός αξιωματούχος.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Βουλής απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης για τη διεξαγωγή νέας ψηφοφορίας για τη συμφωνία για το Brexit.

O Μπέρκοου εξήγησε το σκεπτικό της απόφασής του, λέγοντας ότι η Βουλή ήδη καταψήφισε τη συμφωνία στη συνεδρίαση του «Σούπερ Σαββάτου».

«Συνοψίζοντας, η σημερινή πρόταση είναι επί της ουσίας η ίδια με του Σαββάτου και η Βουλή έχει ήδη αποφασίσει για το θέμα. Οι σημερινές συνθήκες είναι επί της ουσίας οι ίδιες με του Σαββάτου», είπε ο Μπέρκοου μιλώντας στους βουλευτές.

Πρόσθεσε ότι αποφάσισε «να μην συζητηθεί σήμερα η πρόταση», δεδομένου ότι οι κανόνες ορίζουν πως το ίδιο κείμενο δεν μπορεί να συζητείται αενάως κατά την ίδια κοινοβουλευτική περίοδο.

Σύμφωνα με τον Μπέρκοου, η κυβέρνηση θα μπορούσε πρώτα να ζητήσει από τη Βουλή να εγκρίνει τη νομοθεσία που απαιτείται για την αποχώρηση από την ΕΕ, αντί να καλέσει τους βουλευτές να ψηφίσουν με ένα «ναι» ή «όχι» τη Συμφωνία.

Όπως είπε, η βρετανική κυβέρνηση έχει ακόμη την ευκαιρία να περάσει τη συμφωνία από το κοινοβούλιο εγκαίρως ώστε να αποχωρήσει η χώρα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

The Speaker John Bercow's ruling that debating the Withdrawal Agreement today would be "repetitive and disorderly" follows the @HouseofCommons debate on Saturday. https://t.co/MGkn2k7cpf

— UK Parliament (@UKParliament) October 21, 2019