View this post on Instagram

Λίγες όμορφες εικόνες απο το χθεσινό μας "baby shower"με το δικό μας τρόπο!! Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε και μας γεμίσατε δώρα,χαμόγελα και αγκαλιές❣Ετσι όμορφα ελπίζουμε να ερθεί και η μικρή μας 🥰❤ #family #friends #parentstobe #love #happy #babybump