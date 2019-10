View this post on Instagram

Η φιλία τους μέτρα έξι χρόνια. Κάποια λεπτά όμως, μέσα σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, με εκτυφλωτικά φώτα, ήταν αρκετά για να καταλάβουν πως ταιριάζουν ως άνθρωποι και ως ιδιοσυγκρασίες. Από τότε παραμένουν αχώριστες, διαψεύδοντας κάθε κλισέ που θέλει τις γυναίκες να μην μπορούν να αναπτύξουν εύκολα μια αληθινή φιλία. Ζωντανή απόδειξη οι δυο τους! Η κουβέντα της @mariampekatwrou και της @yvonini με τη @fani_platsatoura στο #People που κυκλοφορεί την Κυριακή με το @ethnosnewspaper. Photo @llocq Style @lamp_polina Make up @konstantinamichopanou Hair Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος #covergirls #photoshooting #interview #people #peoplegreece📰