Η ευκαιρία για μία κρίσιμη ψηφοφορία για τη συμφωνία του Brexit πέρασε, δυστυχώς, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας για την τροπολογία Λέτουιν, που ζητά την ενεργοποίηση της αποχώρησης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της νομοθεσίας για την έξοδο από την ΕΕ.

Η τροπολογία πέρασε με 322 ψήφους υπέρ και 306 κατά.

Η τροπολογία που κατέθεσε ο Όλιβερ Λέτγουιν (εκ των διαγραφέντων των Τόρις και πρώην υπουργός) προβλέπει να προηγηθεί ψηφοφορία για τους εφαρμοστικούς νόμους της συμφωνίας του Brexit, πριν η Βουλή εκφράσει την κρίση της για τη συμφωνία αυτή καθεαυτή.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν απογοητεύεται από το αποτέλεσμα και συνεχίζει με την πεποίθηση ότι το καλύτερο για το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ είναι η αποχώρηση στις 31 Οκτωβρίου.

«Δεν θα διαπραγματευτώ με την ΕΕ μία καθυστέρηση και ούτε ο νόμος με υποχρεώνει να το κάνω» είπε χαρακτηριστικά και ανακοίνωσε ότι η νομοθεσία για την Αποχώρηση θα τεθεί στο κοινοβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε ελπίζει ότι οι βουλευτές θα αποδεχτούν τη συμφωνία του με «σημαντικό αριθμό».

«Εξακολουθώ να προτείνω αυτή τη συμφωνία στη Βουλή» κατέληξε.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου δήλωσε ότι θα αποφασίσει τη Δευτέρα αν θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να προτείνει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για τη συμφωνία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον σχετικά με το Brexit.

Υπάρχει ένας κανόνας στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με τον οποίο ένα ερώτημα δεν μπορεί να τίθεται δύο φορές στη διάρκεια της ίδιας συνόδου.

Η κυβέρνηση προσπάθησε να πείσει τους βουλευτές να εγκρίνουν τη συμφωνία σήμερα, αλλά οι βουλευτές ενέκριναν μια πρόταση να μετατεθεί η ψηφοφορία για τη συμφωνία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της νομοθεσίας για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο υπουργός της κυβέρνησης που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο, ο Τζέικομπ Ρις-Μογκ, δήλωσε πως η κυβέρνηση σχεδιάζει να θέσει τη συμφωνία σε συζήτηση και ψηφοφορία τη Δευτέρα.

«Θα το σκεφθώ και θα δώσω αυτή που ελπίζω να είναι μια πλήρως μελετημένη απόφαση για το θέμα αυτό τη Δευτέρα», είπε ο Μπέρκοου.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα δείχνει τη βούληση του σώματος και ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει τώρα να συμμορφωθεί με τον νόμο (που του υπαγορεύει να ζητήσει παράταση στο Brexit) και να σταματήσει να εκβιάζει τους βουλευτές με την απειλή μιας εξόδου χωρίς συμφωνία. Κάλεσε επίσης τον Μπόρις Τζόνσον να ξανασκεφτεί τη δήλωσή του ότι δεν πρόκειται να ζητήσει μία παράταση.

Ο πρώην Συντηρητικός βουλευτής, Όλιβερ Λέτουιν, που πρότεινε την τροπολογία που ενέκρινε η Βουλή σήμερα, δήλωσε ότι θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας με την πρόθεση το ΗΒ να αποχωρήσει από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου, και ότι τώρα μπορεί να το κάνει με την βεβαιότητα ότι εάν δεν περάσει έγκαιρα η νομοθεσία της αποχώρησης, η Βρετανία δεν θα φύγει με άτακτο τρόπο.

Της ψηφοφορίας προηγήθηκε η ομιλία του υπουργού αρμόδιου για τις προετοιμασίες για το Brexit, Μάικλ Γκοβ, με την οποία ολοκληρώθηκε η συζήτηση στο κοινοβούλιο επί της πρότασης της κυβέρνησης για την έγκριση της συμφωνίας αποχώρησης.

Ο Γκοβ προειδοποίησε το Σώμα ότι εάν εγκριθεί η τροπολογία Λέτουιν, δεν θα διεξαχθεί η κρίσιμη ψηφοφορία σήμερα, όπως ήταν προγραμματισμένο. Κάλεσε επίσης τους βουλευτές να βάλουν στην άκρη το «τέλειο Brexit» για το κοινό καλό και τόνισε ότι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει «no deal» είναι να εγκριθεί η σημερινή πρόταση της κυβέρνησης για τη συμφωνία αποχώρησης.

Σε μία πρώτη αντίδραση από τις Βρυξέλλες για τις σημερινές εξελίξεις στη βρετανική Βουλή, η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μίνα Αντρέεβα, σχολίασε μέσω Twitter πως η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την υπερψήφιση της τροπολογίας Λέτγουιν και το γεγονός ότι δεν διεξήχθη τελικά η ψηφοφορία επί της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Η κ. Αντρέεβα απέφυγε η ίδια την όποια απόπειρα ερμηνείας για το τι σημαίνει η νέα ήττα του Μπόρις Τζόνσον στη Βουλή, όπως και την όποια αναφορά σε ενδεχόμενο παράτασης. Κάλεσε το Λονδίνο ωστόσο να ξεκαθαρίσει άμεσα το πώς θα κινηθεί στο εξής:

«Τώρα θα πρέπει η βρετανική κυβέρνηση να μας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα το συντομότερο δυνατό» τόνισε.

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.

— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 19, 2019