Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου σε φεστιβάλ τροφίμων που διεξαγόταν μέσα σε πάρκο στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν από τις ΗΠΑ, γίνεται λόγος για αριθμό νεκρών και αρκετών τραυματιών, καθώς μάρτυρες λένε πως είδαν πολλά άτομα να βρίσκονται στο έδαφος από τις σφαίρες.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί, καθώς και δεκάδες τραυματίες. Και η αστυνομία στο Γκιλρόι επιβεβαίωσε πως υπάρχουν θύματα.

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter

— Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019