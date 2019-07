Με ξέφρενο τρόπο πανηγύρισαν οι πιστοί οπαδοί του Ερντογάν την αγορά των S-400 χωρίς να κρύψουν τα αντιαμερικανικά τους αισθήματα.

Μέλη της οργάνωσης «Anadolu Gençlik Derneği» που συνδέονται με το κόμμα Saadet Party προχώρησαν σε διαμαρτυρία στα Αδανα ζητώντας λουκέτο στη βάση του Ιντσιρλίκ και απομάκρυνση των ΝΑΤΟϊκών μετά την ανακοίνωση Ν.Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα ματαιώσουν την παράδοση των F-35 στη Τουρκία.

Την άφιξη του δέκατου και ενδέκατου ρωσικού αεροσκάφους με απάρτια των ρωσικών συστημάτων αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων μακρού βεληνεκούς S-400, ανακοίνωσε την Τρίτη το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Η παράδοση των στοιχείων S-400 συνεχίζεται όπως είχε προγραμματιστεί. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το ενδέκατο αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Murted Air Base», αναφέρεται, χωρίς να προσδιορίζεται πόσα αεροσκάφη θα απαιτηθούν για τη μεταβίβαση των S-400.

Την επόμενη εβδομάδα, όπως αναμενόταν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, ωστόσο, εξαρτάται από την έγκριση της αμερικανικής προεδρίας.

Islamist group «Anadolu Gençlik Derneği» affiliated with Saadet Party staged a protest in #Turkey‘s Adana province today, asking for the closure of Incirlik Air Base, home to the US-led coalition forces. pic.twitter.com/S3QQdVP4hi

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 15 Ιουλίου 2019