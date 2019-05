Η βασίλισσα της R&B και ποπ Rihanna μετακόμισε στο Λονδίνο και οι θαυμαστές της στη βρετανική πρωτεύουσα ενθουσιάστηκαν.

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 20, 2019 at 2:35pm PDT

Η τραγουδίστρια και δημιουργός της σειράς προϊόντων μακιγιάζ Fenty Beauty δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα «The New York Times» ότι ζει στο Λονδίνο τονίζοντας ότι απολαμβάνει τη δυνατότητα να «περπατά γύρω από ένα οικοδομικό τετράγωνο», αλλά και ότι πρέπει να «προσπαθήσει ακόμη περισσότερο για να κυκλοφορεί ινκόγκνιτο».

Τα νέα της μετακόμισης της Rihanna από τις ΗΠΑ στην Αγγλία αιφνιδίασαν πολλούς θαυμαστές της. «Αν συναντούσα τη Rihanna στο ταμείο αυτόματης εξυπηρέτησης θα έπεφτα κάτω» έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

Me knocking on Rihanna’s door to ask about the album when she moves to London: pic.twitter.com/bfZIGpl5Qz

— thee hot city boy ™ (@RashaanMuir) May 21, 2019