Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στους δρόμους γύρω από τα γραφεία της Ντάουνινγκ Στριτ καθώς η αστυνομία ερευνά ύποπτο αντικείμενο.

«Προσωρινό κλείσιμο δρόμων γύρω από το Whitehall, καθώς ερευνάται ύποπτο αντικείμενο», αναφέρεται στο μήνυμα της βρετανικής αστυνομίας στο Twitter.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, έκλεισαν οι δρόμοι γύρω από το Whitehall στο Λονδίνο μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου. Επίσης, αποκλεισμένη είναι και η περίφημη Downing Street όπου βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία.

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience

