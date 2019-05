Μπορεί κάθε επεισόδιο του «Game of Thrones» να συμπυκνωθεί σε μια σκηνή ενός μόλις δευτερολέπτου; Και αν ναι, ένα τέτοιο δευτερόλεπτο από τα 73 επεισόδια, θα καταφέρει να αφηγηθεί όλη την επική ιστορία που ξεδιπλώθηκε τα τελευταία εννέα χρόνια;

Λίγο μετά το φινάλε της σειράς ο χρήστης του Twitter Andy Kelly ανέβασε το ακόλουθο εκπληκτικό mash-up που μας θυμίζει τα 73 επεισόδια του «Game of Thrones» μέσα σε 73 δευτερόλεπτα.

One second from every episode of Game of Thrones. pic.twitter.com/rFz2CFLwBx

— Andy Kelly (@ultrabrilliant) May 20, 2019