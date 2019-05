Αποτυχία για Ελλάδα

Εκπλήξεις, ανατροπές αλλά και χαμηλές… πτήσεις για χώρες που περίμεναν ότι θα βρεθούν σε υψηλότερες θέσεις, όπως η Ελλάδα, επιφύλασσε ο 64ος διαγωνισμός της Eurovision που ολοκληρώθηκε χθες, βράδυ στο Τελ Αβίδ.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έφερε στην πρώτη θέση την Ολλανδία και τον Ντάνκαν ντε Μουρ, ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. Ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας κυριάρχησε με 492 βαθμούς αφήνοντας στη δεύτερη θέση το τραγούδι της Ιταλίας που απέσπασε 465 βαθμούς και στην τρίτη θέση τη Ρωσία με 369 βαθμούς.

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την πολύ καλή φωνή της Κατερίνας Ντούσκα η οποία με το τραγούδι Better Love βρέθηκε στην 21η θέση.

Έξι θέσεις ψηλότερα, βρέθηκε η Τάμτα που εκπροσώπησε την Κύπρο. Η τραγουδίστρια εντυπωσίασε τόσο με τις φωνητικές της ικανότητες όσο και με τη σκηνική παρουσία και βρέθηκε στην 15η θέση της διοργάνωσης με 101 βαθμούς.

Οι ψήφοι στην Ελλάδα

3 β.: Βέλγιο

4 β.: Μάλτα, Αλβανία 6 β.: Αζερμπαϊτζάν

8 β.: Σαν Μαρίνο

10 β.: Ρωσία

12 β.: Κύπρος

Επιτροπές: 47 βαθμοί

Κοινό: 24 βαθμοί

ΣΥΝΟΛΟ: 71 βαθμοί

ΘΕΣΗ: 21η

Οι ψήφοι στην Κύπρο

1 β.: Βόρεια Μακεδονία, Ολλανδία, Νορβηγία

2 β.: Βέλγιο

3 β.: Αζερμπαϊτζάν

5 β.: Σαν Μαρίνο, Μαυροβούνιο, Ισπανία

6 β.: Μάλτα, Γεωργία

7 β.: Αλβανία, Σουηδία

8 β.: Ρωσία

12 β.: Ελλάδα

Επιτροπές: 69 βαθμοί

Κοινό: 32 βαθμοί

ΣΥΝΟΛΟ: 101 βαθμοί

ΘΕΣΗ: 15η

Στη χθεσινή διοργάνωση εντύπωση προκάλεσε η κίνηση των συντελεστών του τραγουδιού της Ισλανδίας να σηκώσουν πανό υπέρ της Παλαιστίνης στέλνοντας το δικό τους μήνυμα.

Κατά τα λοιπά, εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα η οποία με μια δημιουργία του σχεδιαστή Vrettos Vrettakos κέρδισε το κοινό της Eurovision.

Η Μαντόνα στη σκηνή της Eurovision

Η εμφάνιση που συζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη ήταν αυτή της Μαντόνα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού η Μαντόνα εμφανίστηκε στον τελικό της Eurovision 2019 ερμηνεύοντας ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια τους το «Like a prayer» ενώ λίγο αργότερα η βασίλισσα της ποπ τραγούδησε ένα από τα καινούργια κομμάτια της.

"Let's never underestimate the power of music to bring people together" – @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/18RF5r0Kq3 — Eurovision (@Eurovision) May 18, 2019

Conchita και Serduchka στη σκηνή

Την ώρα που το κοινό ψήφιζε το αγαπημένο της τραγούδι στη σκηνή εμφανίστηκαν ερμηνευτές προηγούμενων χρόνων, όπως οι Conchita Wurst, Mans Zelmerlöw και Verka Serduchka.