Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού η Μαντόνα εμφανίστηκε στον τελικό της Eurovision 2019 και κατέπληξε τα πλήθη.

Με ένα τραγούδι από τα παλιά, το «Like a prayer» που κλείνει φέτος 30 χρόνια αλλά και ένα από τον καινούργιο της δίσκο η βασίλισσα της ποπ ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε τον καλύτερό της εαυτό.

Το κοινό παραληρούσε στις νότες του αγαπημένης μελωδία αλλά και στο δείγμα της νέας της δουλειάς που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

«Let’s never underestimate the power of music to bring people together» – @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/18RF5r0Kq3

— Eurovision (@Eurovision) 18 Μαΐου 2019